Il Carnevale si avvicina, come sarà?

Migliora nel weekend, ma col freddo Ancora pioggia nelle prossime ore ma più ci avviciniamo al weekend e più il maltempo raggiungerà il Sud. Il Carnevale dovrebbe essere quindi baciato dal sole. Ma attenzione: farà comunque freddo, in linea con le medie stagionali. Le mascherine sono avvisate...

Il vortice di bassa pressione che sta attraversando l’Italia allenterà la sua presa col passare delle ore favorendo un miglioramento: il maltempo passerà al Sud con al Nord il ritorno del cielo sereno. «Nelle prossime ore piogge e temporali sparsi si attarderanno a Nordest, nevose dai 500-700m, ma in esaurimento. Migliora lentamente pur con persistenza di cieli nuvolosi» spiegano da 3BMeteo.

«L’aria artica giunta in precedenza ha favorito fiocchi di neve fino a quote basse al Nord, anche se l’assenza del freddo nei primissimi metri dal suolo non ha permesso nevicate diffuse in pianura. Il clima rimarrà tipicamente invernale, anche nei prossimi giorni, con temperature comprese nelle medie del periodo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA