Il cioccolato conquista i bergamaschi

La fiera fa il pieno sul Sentierone Un appuntamento imperdibile per tutti i golosi bergamaschi, che infatti si sono riversati sul Sentierone per una fiera che più dolce non si può.

Pienone in centro a Bergamo per la «Festa del Cioccolato», organizzata da Confesercenti, appuntamento fisso di inizio anno. Gli espositori sono arrivati da molte città d’Italia: Perugia, Cuneo, Gorizia, Modena per citarne solo alcune, ma anche dalla Sicilia, con la presenza di un espositore proveniente da Modica e per la nostra provincia c’è un’azienda di Martinengo. È rappresentato anche l’estero, con un espositore di Anversa, in Belgio. Una vasta scelta per gli appassionati del cioccolato: dai macarons, ai cremini, croccanti, praline, cioccolate spalmabili, cioccolato fuso, tartufi, fondute dicioccolato con fragole fino alle lavorazione artigianali più particolari, con la produzione di attrezzi del mestiere e di personaggi della Disney, per i più piccoli. La chiusura del centro, all’altezza dei propilei, ha creato qualche problema di traffico soprattutto nel tardo pomeriggio di domenica.

