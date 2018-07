Il comune che cambia

Lunedì un corso gratuito Un corso per tutti i neo eletti, come per chi sta verificando la possibilità di impegnarsi nel voto del 2019, che interesserà ben 174 Comuni della Bergamasca. Ma anche per chi è già amministratore: per tutti è un’occasione per conoscere (in un unico appuntamento) le tante novità che attraversano oggi molti settori della pubblica amministrazione.

«Il Comune che cambia» è il titolo dell’ultimo corso proposto da Skille Comuni: sarà lunedì prossimo, 16 luglio, dalle ore 17.30 alle 20, alla Casa del Giovane di Bergamo. Interverranno diversi esperti, competenti su aree diverse, che metteranno sul tappeto le sfide principali che attendono oggi (e nel prossimo futuro) sindaci, assessori e consiglieri comunali. SI parlerà, tra gli altri temi, del funzionamento della macchina comunale, della prevenzione del territorio, di efficientamento energetico, di bilancio comunale, di come individuare strumenti nuovi per finanziare gli interventi pubblici. E di altro ancora.

Il corso, gratuito, è aperto a tutti. Per partecipare basta iscriversi mandando una mail all’indirizzo info@comuni.skille.it. Per gli iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri verranno riconosciuti 2 crediti formativi.

Ecco il programma del convegno:

MUNICIPIO. Come ottimizzare la macchina comunale con Antonio Purcaro

TERRITORIO. La prevenzione parte dal Pgt. Il bilancio idrico con Diego Marsetti

ENERGIA L’efficienza della pubblica illuminazione con Enzo Adamo

BILANCIO Come gestire le risorse durante il mandato con Danilo Zendra

RISORSE Strumenti per finanziare gli interventi pubblici con Luca Gnali

RIFIUTI Perché la tariffa puntuale con Paolo Moretti

BIM Come ottenere i fondi dei Consorzi con Carlo Personeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA