Il Comune sospende la sala slot

Ma il Tar ferma la sanzione Il Tar della Lombardia ha detto no alla sanzione disposta dal Comune di Bergamo nei confronti di una sala videolottery in città.

Il Tar della Lombardia ha detto no alla sanzione disposta dal Comune di Bergamo nei confronti di una sala videolottery in città, come spiega Agipronews, l’agenzia di stampa che ci occupa di giochi a pronostico, a cui è stato ordinato di sospendere l’attività per una settimana (dal 9 ottobre al 15 ottobre) per la violazione del regolamento comunale sul gioco d’azzardo.

Nel decreto urgente firmato dal giudice Bernardo Massari si legge che «il Comune appare aver posto a fondamento del provvedimento impugnato l’articolo 17 quater» del testo unico di pubblica sicurezza, «anziché l’articolo 10 del medesimo decreto». Una «erronea presupposizione» che «ha prodotto i suoi effetti distorsivi anche nella determinazione della sanzione irrogata non consentendo un’adeguata graduazione della sospensione».

La chiusura è quindi stata momentaneamente sospesa, in attesa della camera di consiglio (in programma il 24 ottobre) in cui il caso verrà esaminato nuovamente.

