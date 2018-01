Il dramma del Parkinson in un «corto»

La bergamasca Dusi vince il Social Fest Con il suo lavoro sulla scoperta e accettazione della malattia Silvia si è aggiudicata l’edizione 2017 del Social Film Fest.

Si intitola «Colour your life» il cortometraggio di Silvia Dusi che ha vinto l’edizione 2017 di Social Film Fest, il Festival Intenazionale di Film, Coeri e video a tema sociale. La manifestazione ha finalità benefiche ma è anche una grande opportunità per artisti emergenti e/o professionisti di dimostrare il proprio talento. Le Opere selezionate dall’organizzazione sono caricate sul canale Youtube ufficiale e sulle altre piattaforme social della manifestazione per essere sottoposte al giudizio degli utenti sul web e nelle tappe che si svolgeranno in alcune delle più belle località italiane e internazionali. Parte dei premi saranno infatti assegnati sulla base dei dati oggettivi provenienti dal web mentre gli altri premi saranno assegnati dalle giurie di esperti nominate dall’organizzazione. Ecco il corto vincitore.

La presentazione ufficiale del Social Films Fest si è svolta a Roma l’8 luglio 2016 presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, in occasione della quale il Festival ha voluto omaggiare e premiare il lavoro di alcuni tra i più importanti doppiatori e attori italiani come: Francesco Pannofino, Ludovica Modugno, Ilaria Stagni, Vittorio Stagni, Manlio De Angelis, Eleonora De Angelis, Gaia Bolognesi, Rino Bolognesi, Roberto Chevalier, Cristina Boraschi, Paolo Maria Scalondro, Claudio Sorrentino e Liliana Sorrentino.

Presidente di giuria è Bernard Hiller, actor coach, attore e produttore cinematografico di fama internazionale, noto come il coach delle star di hollywood, ha dato inizio alla carriera di Cameron Diaz e attualmente sta producendo un film con il premio oscar Leonardo DiCaprio, ha lavorato con attori americani del calibro di Billy Cristal, LL Cool J, Jeff Goldblum, Chord Overstreet “Glee”, Chace Crawford solo per citarne alcuni.

