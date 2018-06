Il futuro di Milan (e Atalanta) appeso al Tas

Cos’è e quanti ricorsi sono stati bocciati Fra gli ultimi 50 casi riguardanti il calcio 10 accolti interamente, 16 parzialmente, 23 respinti.

In oltre 30 anni di attività, il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas)è stato interpellato più di 5 mila volte, ma solo nel 61,8 per cento dei casi ha fornito il proprio parere vincolante: le situazioni restanti riguardano invece accordi tra le parti prima della sentenza o vicende ancora in via di definizione. I dati ufficiali, aggiornati a fine 2016, riportano 5.057 casi ma il loro numero è in continuo aumento: dai due del 1986 si è arrivati ai 599 del 2016, passando per i 109 del 2003.

Buona parte dell’impegno del Tas è dovuto al calcio, come dimostrano le 699 sentenze in materia, 7 volte tante quelle del secondo sport, l’atletica leggera con 98. Seguono il ciclismo con 82 sentenze, il nuoto e gli sport acquatici con 53, gli sport equestri con 38, lo sci con 35 e il sollevamento pesi con 29.

