Il Giro di Lombardia è partito da Bergamo

Ecco le strade interessate al passaggio La 113ª edizione della classica gara ciclistica da Bergamo a Como si sta svolgendo dalle 10.30 di sabato e in mattinata attraverserà alcuni paesi della nostra provincia. La gara nel segno di Felice Gimondi.

Ecco le strade dove passerà il giro di Lombardia: la partenza è prevista alle 10.30 in piazza Matteotti a Bergamo. I corridori si dirigeranno verso la Bassa, a Mornico, per poi risalire verso la Val Cavallina, affrontare il Colle Gallo, scendere dalla Valle Seriana, ritornare a Bergamo e uscire definitivamente dalla nostra provincia da Villa d’Almè, Pontida e Cisano Bergamasco, il cui passaggio della carovana è atteso verso le 13. Per la tabella con tutti i passaggi e gli orari di chiusura delle strade clicca qui.

