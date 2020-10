Il governo: «Nessun coprifuoco,

sì alle mascherine all’aperto» Il ministro Speranza presenta il nuovo decreto anti Covid: «Diciamo con forza ai cittadini che dobbiamo fare uno sforzo in più perché in ogni situazione in cui c’è il rischio di incontrare persone non conviventi c’è la necessità di usarle».

«Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l’estensione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto e diciamo con forza ai cittadini che dobbiamo fare uno sforzo in più perché in ogni situazione in cui c’è il rischio di incontrare persone non conviventi c’è la necessità di usarle». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni alla Camera in merito alle misure di contenimento del Covid-19 nel prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. «Nel prossimo Dpcm - ha spiegato - dobbiamo continuare sulla linea della prudenza. L’indirizzo del governo è confermare le misure essenziali che fin qui ci hanno consentito di provare a gestire la fase di convivenza con l’epidemia ma provando a dare un segnale al paese di primo rafforzamento di queste misure. E’ utile perché in sintonia con la tendenza epidemiologica di risalita dei casi che da nove settimane contraddistingue la situazione in Italia».

Il governo potrebbe indire per questa sera il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera alla proroga dello stato di emergenza, al momento in scadenza il 15 ottobre. La riunione potrebbe anche slittare a mercoledì sera. Intanto fonti di Palazzo Chigi sottolineano che «non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco».

La conferma di tutte le misure anticontagio finora previste, l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio; per ora nessuna nuova stretta alle attività: questo il nuovo dpcm presentato da Speranza in Parlamento. Previsto anche un nuovo confronto oggi con gli enti locali sulle misure. Azzolina nega intanto che sia stata la ripartenza della scuola ad alzare i contagi: gli studenti positivi sono lo 0,021%

© RIPRODUZIONE RISERVATA