Il grande rock per le vie del centro in attesa dell’eclisse di luna

in attesa dell’eclisse di luna Il grande rock illumina le vie del centro in attesa dell’eclisse di luna: negozi aperti e band musicali fanno il pieno.

Una serata all’insegna del rock questa sera in città. A partire dalle 20.30 dodici band hanno intrattenuto il pubblico lungo via XX Settembre. Nonostante l’eclissi di Luna che ha attirato un folto numero di cittadini lungo le Mura di Città Alta, alla ricerca di un punto privilegiato d’osservazione, anche in centro non è mancato il pubblico. Molti gli appassionati che cantavano a squarciagola le canzoni delle varie band, che hanno spaziato dal rock anni 60-70-80 internazionale, al rock più duro fino ai grandi nomi del rock italiano.

