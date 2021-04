Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana visita l’ospedale allestito in Fiera a Bergamo per volontà dell’Associazione nazionaleAlpini e grazie a Confartigianato imprese Bergamo, lo scorso aprile 2020

Il grazie della Lombardia agli alpini. Fontana: lavoro incredibile all’ospedale della Fiera Nella Giornata regionale della Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini il Pirellone e Palazzo Lombardia si illumineranno di verde.

«Siete portatori di valori etici e di concretezza. Riuscite a mettere insieme queste due grandi prerogative. È per questo che la gente vi ama, siamo orgogliosi di voi. Spero che si torni presto a festeggiare con voi, ma siamo consapevoli che se ci fosse bisogno di aiuto, voi ci sarete sempre, come dimostrano le 230 mila ore di lavoro che avete messe in campo nel corso della pandemia». Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, celebrando la Giornata regionale della Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini.

«Grazie alpini. Il popolo lombardo e quello italiano hanno da dirvi una serie di grazie che risalgono all’inizio dell’esistenza della vostra Arma. Nel corso di questa emergenza pandemica siete riusciti a promuovere il grande ospedale da campo di Bergamo - ha aggiunto -. Siete stati eccezionali nello smuovere l’opinione pubblica e nel coinvolgere tante persone che hanno deciso di seguirvi in questa bellissima iniziativa, questo piccolo grande miracolo». Martedì sera 13 aprile, in onore degli Alpini, sia il Pirellone sia Palazzo Lombardia si coloreranno di verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA