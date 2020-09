Il maltempo è arrivato sulla Bergamasca

Ma l’estate non è ancora finita Come previsto la pioggia caratterizzerà questo lunedì di settembre e dovrebbe continuare a cadere seppur in modo discontinuo e con pause piuttosto lunghe tra un rovescio e l’altro.

Il maltempo è stato determinato da una veloce saccatura proveniente dal Nord Europa che, scendendo verso Sud Ovest, ha finito per interessare buon parte della Lombardia.

Anche la temperatura subirà una diminuzione sia nei valori massimi, sia in quelli minimi. Da lunedì sera il tempo sarà in generale miglioramento e così per il resto della settimana.

