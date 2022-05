«Il Mantello di Arlecchino»: dal 6 giugno le feste nei quartieri di Valtesse, Valverde e Colognola

Dopo la prima fase di dialogo con i quartieri, dopo gli interventi artistici per la «raccolta invernale» delle stoffe e dei racconti organizzata con gli abitanti e le associazioni, dopo mesi di progettazione partecipata, per il progetto de «Il Mantello di Arlecchino» è arrivato «il momento del raccolto», della restituzione pubblica del lavoro: il momento della Festa. Quattro le azioni che ne sostengono l’ossatura: i Festival diffusi, le Opere d’Arte partecipate, le Feste-Spettacolo, il Mantello digitale.

I Festival Diffusi, che possono essere meglio definiti come una «liturgia artistica delle ore»: attraverso il teatro, la musica, l’arte, intendono impadronirsi dello spazio-tempo della quotidianità, dall’alba, al tramonto, alla notte. Saranno una visita guidata a luoghi inconsueti, interpreteranno i disagi della comunità, renderanno omaggio all lavoro, lo studio, lo svago. Per 4 giorni e 4 notti i quartieri si trasformeranno, diventando imprevedibili e incantati.

Le Opere d’arte Partecipate: abitanti, associazioni, gruppi dei quartieri guidati da artiste visuali, a partire dal febbraio scorso, hanno preso parte alla creazione di due opere d’arte tessile site-specific. Interspecies è l’installazione artistica realizzata a Valtesse Sant’Antonio Valverde: è composta da dieci grandi sculture tessili in cui materia e parole, colori e alfabeti si interconnettono svelando la ricchezza celata nel tessuto sociale che anima il quartiere. Fà ‘l sò tép è l’istallazione artistica realizzata a Colognola che prende come spunto l’Arazzo di Bayeux per raccontare, attraverso 70 metri di stoffa cucita e dipinta, la vita quotidiana del quartiere, i suoi abitanti, la sua memoria storica e il suo futuro.

Le Feste-Spettacolo: una cornice spettacolare verrà creata intorno a professioni e lavori che avvengono in ambienti separati e che spesso passano inosservati - scuole, luoghi di lavoro, club sportivi, associazioni artistiche e giovanili, progetti no-profit e di integrazione. Accostamenti insoliti che costringeranno considerare con uno sguardo nuovo ciò che è familiare, uniranno ciò che normalmente non si può unire, metteranno in evidenza relazioni attraverso incontri di solito impensabili. A Valtesse, sulla Greenway a Valverde, verrà messo in scena Valtesse, un picnic artistico nel Verde; a Colognola, in piazza Emanuele Filiberto, La piazza ritrovata.

Il Mantello digitale: due opere d’arte digitale ispirate alle opere visuali verranno anch’esse inaugurate nei giorni delle Feste. Prosecuzione e integrazione delle opere d’arte tessili, daranno voce ai quartieri che si sono raccontati: storie, esperienze, ricordi, visioni personali e collettive che costituiscono la realtà complessa del nostro vivere quotidiano. Opere interattive visibili tramite sito internet che amplieranno l’esperienza e la fruizione complessiva delle opere fisiche.

Ideato dal TTB Teatro tascabile di Bergamo - Accademia delle Forme Sceniche, condiviso e cofinanziato dall’Assessorato alla Cultura, costruito in dialogo con l’Assessorato alla Partecipazione e alle Reti Sociali, in partnership con HG80 impresa sociale, il progetto si ispira alle differenti esperienze e linee d’azione nei contesti di teatro partecipato e di progettazione in ambito socio-culturale che le due realtà hanno sviluppato durante il corso delle loro esperienze professionali. «Il Mantello di Arlecchino ha inteso costituire un’opportunità di sviluppo locale integrato per il tessuto sociale e culturale di Bergamo con la finalità di stimolare e riattivare, ancor più dopo la drammatica esperienza pandemica, l’ecosistema costituito da una pluralità di relazioni istituzionali o meno, da luoghi deputati alla cultura e da altri non convenzionali, da professionisti e amatori» spiegano i promotori. ll percorso si è sviluppato attraverso alcuni step, dall’autunno-inverno 2021 a maggio-giugno 2022, gestiti e coordinati da TTB, operatori delle Reti di quartiere e HG80 con la collaborazione di altri soggetti.

Le informazioni





A Valtesse:

- da lunedì 6 a giovedì 9 giugno Festival Diffuso

- martedì 7 giugno ore 19.15 - presso la Greenway a Valverde - inaugurazione di Interspecies e relativa opera digitale

- sabato 11 giugno ore 18.00 - presso la Greenway a Valverde - Valtesse, un picnic artistico nel Verde

A Colognola:

- da lunedì 13 a giovedì 16 giugno Festival Diffuso

- sabato 18 giugno ore 17,30 - presso piazza Emanuele Filiberto - La piazza ritrovata

- lunedì 20 giugno ore 19.45 - presso L’Auditorium di San Sisto - inaugurazione di Fà ‘l sò tép e relativa opera digitale