Il messaggio di Holly, morta a 27 anni

«La vita è fragile, donatevi senza riserve» L’ultimo post su Facebook di una giovane australiana prima di morire per un tumore, è un inno alla vita, semplice ma che fa riflettere a fondo.

«È strano realizzare, quando hai solo 26 anni, che il tempo a tua disposizione sta per scadere»:è questa la prima frase di un lungo post che Holly Butcher, ragazza australiana del New South Wales affetta dal sarcoma di Ewing (rara forma di tumore osseo), ha pubblicato su Facebook, lasciandolo come un testamento virtuale per i suoi amici. «La vita è fragile, preziosa e imprevedibile, continua Holy, e ogni giorno è un dono non un diritto ricevuto. Io ho 27 anni, non voglio morire. Amo la vita. Sono felice, lo devo ai miei cari, ma il controllo non è nelle mie mani... Vorrei solo che la gente smetta di preoccuparsi così tanto per le cose piccole, insignificanti e stressanti della vita e cerchi di ricordarsi che tutti noi abbiamo lo stesso destino definito e quindi fai quello che puoi per trasformare il tuo tempo degno e grande, senza le cavolate»

«Quelle volte ti stai lamentando di cose ridicole (qualcosa che ho notato così tanto negli ultimi mesi), pensa a qualcuno che sta davvero affrontando un problema» Il post poi continua elencando delle situazioni negative che capita di affrontare nella giornata quotidianamente e che quando stai per morire tutto questo appaia futile e senza significato. Poi un elenco di cose che avrebbe voluto continuare a fare e che il destino non gli ha permesso, ascoltare la musica, parlare con gli amici, vederli di persona, dedicare tempo alle persone a cui si vuol bene, seguire i desideri, meno materiali e più spirituali. «Dì ai tuoi cari che li ami ogni volta che ne hai la possibilità e li ami con tutto ciò che hai».

«Ad ogni modo, conclude Holly, questo è solo consiglio giovane di vita per le ragazze. Prendilo o lascialo andare, non mi dispiace! Ah un ultima cosa, se puoi fai una buona azione per l’umanità e inizia regolarmente a donare sangue. Ti farà sentire bene con il bonus aggiuntivo di salvare vite. Mi sembra che sia un fatto trascurato, considerando che ogni donazione può salvare 3 vite! Questo è un impatto enorme che ogni persona può avere e farlo è davvero così semplice. La donazione di sangue mi ha aiutato a mantenermi in vita per un anno in più - sarò per sempre grata di aver potuto spendere qui sulla Terra con la mia famiglia, gli amici e il cane. In un anno ho vissuto alcuni dei più bei momenti della mia vita... Fino a quando ci incontreremo ancora.

