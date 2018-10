Il meteo per il weekend: tempo incerto

Nuvole e pioggia in arrivo sabato Temperature in calo ma anche pioggia nel weekend sulla Pianura padana. Fino a sabato resta il sole.

Un weekend con nuvole e pioggia: è quello che ci aspetta sabato 6 e domenica 7 ottobre in Bergamasca. Lo annunciano gli esperti di 3Bmeteo.com. Per sabato infatti è previsto «un fronte nuvoloso in risalita da Sud che tende interesserà anche la Lombardia determinando una giornata più nuvolosa. Non si esclude la possibilità di qualche debole fenomeno generalmente a carattere di pioviggine.Temperature in calo nei valori massimi». Fino a sabato le temperature restano in calo ma con il bel tempo, sul weekend invece arriva il maltempo.

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio di domenica in Lombardia. «Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino – spiegano da 3Bmeteo.com –, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; su basse pianure orientali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle pedemontane-alte pianure nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sulle Orobie Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio». Temperature minime in sensibile aumento, con estremi di 15°C; massime in calo, con punte di 18°C. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2700 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA