Il meteo: rischio temporale sabato sera

L’allerta verso le 20. Domenica schiarite Nella serata di sabato 23 maggio sono previsti temporali nella Bergamasca che dovrebbero scatenarsi verso le 20, ma già alle 19 potrebbe piovere.

Ecco le previsioni di 3Bmeteo per il weekend del 23 e 24 maggio.

Sabato 23 maggio

A Bergamo oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 10,5 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26.8°C, la minima di 17.4°C, lo zero termico si attesterà a 3.807m. I venti al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Soprattutto dalle 20 alle 21 sono previsti 8 millimetri di pioggia, dovrebbe essere il classico temporale. In generale potrebbe piovere dalle 19 alle 23.

Domenica 24 maggio

A Bergamo domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2943m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA