Il ministro annuncia un viaggio sui treni

I pendolari: pronto il kit di sopravvivenza I pendolari bergamaschi ironizzano sulla viaggio sui treni del ministro Toninelli. «Le consigliamo il kit di sopravvivenza: ventaglio, sciarpetta, giochi di società».

Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha annunciato un tour sui treni pendolari: immediata la reazione dei pendolari bergamaschi che, postando l’ennesima mattinata di disagi, questa volta sulla linea cremonese, gli hanno suggerito però di presentarsi con il «kit del pendolare» per sopravvivere a tutte le disavventure e i ritardi quotidiani.

«Gli consigliamo “il kit del pendolare”: acqua, power bank per il cellulare per tranquillizzare i tuoi cari, ventaglio per i vagoni senza aria, sciarpetta per quelli gelidi, salvietta per sedersi su sedili improponibili, Tena Lady per resistere all’irresistibile tentazione di visitare un bagno di un regionale, un buon libro o un gioco di società se vuol fare amicizia»: questo è l’augurio di buon viaggio al Ministro. Nella mattinata di mercoledì 25 luglio disagi per un guasto al passaggio a livello sulla linea Bergamo-Brescia.

