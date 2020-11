Il ministro della Salute Speranza

«Bergamo in zona gialla? Possibile» Lo ha detto in una trasmissione di Tv sabato sera.

«Declassare» Bergamo in zona gialla? Possibile, in teoria: «È un’ipotesi prevista già dalle norme vigenti», ha affermato sabato sera Roberto Speranza, ministro della Salute, a «Stasera Italia Weekend» su Rete4, a precisa domanda su Bergamo e Brescia: «Chiaramente va analizzato il quadro epidemiologico, cioè va fatto sulla base di dati concreti.

È un’ipotesi che può essere valutata e dovrà essere supportata da dati di natura epidemiologica. Anche in questo caso, lo ripeto, non è una scelta politica, non è un vezzo di una persona, ma sono i dati che ci indicano come stanno i singoli territori e su questo noi procediamo».

