Il mondo della giustizia in lutto

È morto Giulio Lussana È morto l’ex magistrato Giulio Lussana. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio soprattutto negli ambienti della giustizia, che lo videro in prima linea per oltre mezzo secolo.

Laureatosi a pieni voti in Giurisprudenza, a soli 26 anni Giulio Lussana vinse il concorso per entrare in Magistratura. Da qui una carriera brillante che culminò con la presidenza della Corte d’Appello di Brescia, incarico che svolse sino al raggiungimento dell’età della pensione. Iniziò il suo percorso professionale da praticante, quindi divenne storico pretore di Zogno, dopodiché fu giudice istruttore civile a Bergamo e consigliere e successivamente presidente della Corte d’appello bresciana. I funerali si svolgeranno martedì 10 dicembre alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo.

