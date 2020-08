Il mondo politico e istituzionale a fianco del sindaco

A Bergamo i funerali di Alberto Gori Commozione in un clima raccolto e sobrio ai funerali di Alberto Gori, in papà del sindaco di Bergamo, deceduto domenica 23 agosto all’età di 91 anni.

I funerali sono stati celebrati poco dopo le 10 di martedì 25 agosto nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, a Bergamo. Folta la rappresentanza del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale del territorio, con anche rappresentanti delle forze dell’ordine locali.

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e la sua famiglia hanno raggiunto la chiesa accompagnando il feretro dall’abitazione di via Borfuro. Con lui anche rappresentanti della sua giunta e sul sagrato anche rappresentanti del mondo televisivo. In chiesa il coro Ana delle Penne Nere di Almè ha intonato «Il Signore delle cime» a conclusione delle esequie, celebrate da monsignor Gianni Carzaniga insieme ad altri sei sacerdoti.



Nato l’8 marzo del 1929, figlio di Giovanni Gori (storico presidente dell’Associazione nazionale alpini di Bergamo dal 1949 al 1969), Alberto Gori studia al liceo Paolo Sarpi. Una strada seguita anche dal figlio Giorgio. Si sposa nel 1959, a 30 anni, con Mimma Gavazzeni. Dopo la laurea in chimica si trasferisce con la famiglia a Marghera dove lavorerà come impiegato alla Montedison.

Torna a Bergamo con la famiglia nel 1970 e qui continuerà a lavorare fino alla pensione. Oltre alla moglie Mimma e a Giorgio, lascia altri due figli: Andrea e Marco. Alberto Gori viveva in via Borfuro con la moglie.

Nelle rare occasioni in cui il sindaco ha svelato qualche particolare sulla sua famiglia d’origine, come in occasione di interviste a tutto campo prima degli appuntamenti elettorali, parlando dei suoi genitori Gori si è sempre definito proveniente «da una famiglia di media borghesia: mia mamma faceva l’insegnante d’inglese, mio papà era un impiegato della Montedison» aveva raccontato.

E il sindaco ne ha parlato anche pochi mesi fa, durante le settimane più drammatiche dell’emergenza coronavirus che ha colpito la città di Bergamo, raccontando il rammarico di non poter vedere i genitori, per non metterli in pericolo, e manifestando preoccupazione per la loro salute in quel periodo in cui gli anziani erano esposti ai rischi maggiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA