Il Monopoly in versione Bergamo

Sostegno alla rinascita post Covid Il Comune: «Abbiamo concesso l’utilizzo dello stemma del Comune di Bergamo per la realizzazione della versione bergamasca del Monopoly».

«Abbiamo concesso l’utilizzo dello stemma del Comune di Bergamo per la realizzazione della versione bergamasca del Monopoly, il celeberrimo gioco da tavolo. L’idea è quella di sperimentare nuovi percorsi di sponsorizzazione per il rilancio dell’immagine della città, ma anche quella di giocare tra Redona, Loreto, Bergamo Alta e tanti altri luoghi di #Bergamo». Così il Comune di Bergamo su Facebook annuncia l’iniziativa. L’obiettivo è sostenere la rinascita di Bergamo dopo l’emergenza pandemia che l’ha colpita duramente sul piano sociale, economico e turistico. La società editrice «Winning Moves», che produce il famosissimo gioco, devolverà parte del ricavato delle vendite al fondo che il Comune ha istituito per finanziare iniziative sociali e culturali connesse all’emergenza sanitaria. L’arrivo del gioco è previsto per fine ottobre.

Un dettaglio del gioco (immagine non definitiva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA