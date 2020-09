iIl nuovo allestimento dei Maestri del Paesaggio in Piazza Vecchia, Città Alta, Bergamo (Foto by Gian Vittorio Frau)

Il nuovo look dei Maestri del Paesaggio

Le prime foto di Piazza Vecchia «green» Prende il via sabato (fino al 20 settembre) la manifestazione «I Maestri del Paesaggio», che ogni anno veste con un nuovo abito la piazza più famosa di Bergamo.

I loro allestimenti non mancano mai di far discutere, ma ogni anno «I Maestri del Paesaggio» tornano a far parlare della piazza più rappresentativa della nostra città, piazza Vecchia, e non solo attraverso gli inusuali abiti verdi confezionati ad hoc, ma con una manifestazione ricca di incontri ed eventi di livello internazionale.

E anche quest’anno il programma, nonostante il periodo post pandemia, offre molti spunti interessanti. Guarda qui l’intero programma.

Ecco le prime foto di Piazza Vecchia nel nuovo allestimento.

(Foto by Gian Vittorio Frau)

(Foto by Gian Vittorio Frau)

(Foto by Gian Vittorio Frau)

(Foto by Gian Vittorio Frau)

(Foto by Gian Vittorio Frau)

