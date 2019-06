«Il Piccolo Principe» dei bimbi malati

pedala fino a Parigi e ritorno per aiutarli L’impresa di Stefano Gentili: 1.500 chilometri di solidarietà per aiutare gli Amici della pediatria onlus.

L’evento #PedaloSorrido, con protagonista Stefano Gentili, soprannominato affettuosamente il «Piccolo Principe degli Amici della Pediatria» è iniziato venerdì 21 giugno dal centro di Parigi. I km, le città, le persone sono stati i protagonisti insieme all’entusiasmo e alla passione di Stefano di questo evento che sta coinvolgendo italiani e francesi in quest’avventura solidale a bordo di una bicicletta per gli Amici della Pediatria di Bergamo. L’arrivo è previsto in Piazza Vecchia in Città Alta per le 18 di domenica 30 giugno alla Biblioteca Angelo Maj; come avvenuto a Parigi alla Bibliothéque Nationale de France.

«Sento Stefano quotidianamente – racconta Milena Lazzaroni, presidente Amici della Pediatria –: è molto bello ascoltare le sue sensazioni e i racconti di un’esperienza memorabile per lui quanto per noi. L’accoglienza nelle case che lo hanno ospitato è stato l’aspetto che più l’ha colpito, non ho potuto che fare il parallelo con l’arrivo delle nostre famiglie in reparto accolte da tutti noi in un abbraccio di aiuto e attenzione, a testimoniare un Esserci per te ora che hai bisogno di sostegno. Aspetto di riabbracciare Stefano per dirgli ancora grazie per questo importante gesto di solidarietà che sta regalando attenzione e fondi al progetto #CrescendoGiocando ideato dalla nostra associazione e nel quale crediamo molto per ogni bambino che in ospedale può continuare ad arricchire la sua personale storia di vita. Anche i bambini stanno vivendo il racconto di questa avventura solidale e diranno “Grazie Stefano” a loro modo».

Per #PedaloSorrido Stefano Gentili ha percorso 1.500 chilometri, con un dislivello positivo di circa 20.000 metri. Stefano e’ stato ospite in case private che ospitano gli appassionati della bicicletta. Viaggia con la sua bici da corsa e uno zaino che ha la capacità di 17 litri. Per il progetto #CrescendoGiocando sono già stati raccolti circa euro 9.500 euro.

#CrescendoGiocando si svolge in spazi in ospedale appositamente pensati per ospitare attività pedagogiche, creative e ricreative a favore dei bambini ricoverati con la presenza di volontari ed educatori professionali per dare al tempo trascorso in ospedale una nuova forma per arricchire la propria storia personale di crescita.

«Sono felice che i bambini dei reparti pediatrici stiano seguendo la mia avventura solidale, cosi come di incontrare alcuni di loro al mio arrivo a Bergamo – spiega Stefano Gentili –. Una bellissima notizia mi ha raggiunto da parte di una famiglia di Novara, che ha avuto uno dei propri figli in cura a Bergamo, che avrebbe piacere di conoscermi. Mi ha reso molto felice durante la mia tappa verso Omegna. Mamma Sabrina, papà Walter e i figli gemelli Mattia ed Andrea li incontrerò con grande gioia, e sarà momento che avrò il piacere di condividere con tutti coloro che mi seguono».

Continuare a seguire le tappe di Stefano sulla pagina Facebook degli Amici della Pediatria onlus e sostenere il progetto facendo una donazione agli Amici della Pediatria IBAN:IT15O0311111101000000040265 Causale: PedaloSorrido.

