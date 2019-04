Il premier Conte: libero Zanotti

Fu rapito in Siria nell’aprile 2016 Liberato Sergio Zanotti, imprenditore bresciano che ha vissuto anche a Sarnico: l’annuncio del presidente del Consiglio. Tra poche ore tornerà in Italia.

Liberato Sergio Zanotti, il 59enne imprenditore di Marone (Brescia) che per tre anni ha vissuto a Sarnico sul Lago d’Iseo e rapito tra Turchia e Siria nell’aprile 2016. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«A conclusione di una complessa e delicata attività di Intelligence, investigativa e diplomatica, condotta in maniera sinergica, in data odierna siamo riusciti a ottenere la liberazione di Sergio Zanotti, rapito in Siria nell’aprile 2016 – ha spiegato poco fa Conte in una nota della presidenza del Consiglio di venerdì 5 aprile –. Il nostro connazionale appare in buone condizioni generali e tra qualche ora rientrerà in Italia, a Roma. Un ulteriore successo delle nostre Istituzioni e, in particolare, dell’Aise: a loro il mio più vivo e sentito ringraziamento».

