Il presidente Percassi come una star

Strette di mano e abbracci con i bimbi Caloroso l’abbraccio con il neorieletto sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, poi l’immancabile foto con la maglietta dell’amatissimo capitano nerazzurro, Papu Gomez.

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, è stato accolto come una star dalle miglia di partecipanti alla camminata nerazzurra di oggi, domenica 2 giugno. Molti tifosi dell’Atalanta gli hanno stretto la mano e lui ha preso in braccio dal palco alcuni bambini. Caloroso l’abbraccio con il neorieletto sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, poi l’immancabile foto con la maglietta dell’amatissimo capitano nerazzurro, Papu Gomez. Una vera festa per tutti i tifosi , che non hanno mancato di far sentire il loro grazie al presidente (le foto e i video sono di Beppe Bedolis).

L’abbraccio con il sindaco Gori

