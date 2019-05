Il primo a votare è stato Stucchi - Foto I candidati bergamaschi alle urne

Il primo a votare è stato Stucchi - Foto

Il primo, tra i candidati sindaci della città di Bergamo, a recarsi alle urne è stato Giacomo Stucchi, in corsa per la Lega. Stucchi ha votato intorno alle 10.30 di domenica 26 maggio nel seggio dell’istituto comprensivo Beltrami in Città Alta (lo stesso del primo cittadino uscente Giorgio Gori, che si ricandida per il centrosinistra).

Giacomo Stucchi al voto

Con la compagna Silvia Lanzani

Il candidato leghista è arrivato accompagnato dalla compagna Silvia Lanzani e dai loro cagnolini, ha votato per le Comunali e anche per le Europee.

Nicholas Anesa

Il candidato Cinque Stelle, Nicholas Anesa, ha votato invece intorno alle 11 alla scuola Ghisleri di via Borgo Palazzo. In corsa per il capoluogo cittadino anche Francesco Macario, in campo con la lista «Bergamo in Comune».

