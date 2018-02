San Valentino last minute e low cost

Ecco alcune idee per lei e per lui Una festa che ormai ha perso di significato? Non sempre e poi un dono e un gesto di attenzione in una coppia sono sempre graditi. Ecco allora alcune proposte.

È vero che la donna oggi è libera, indipendente e spesso allergica alle logiche commerciali di San Valentino, ma un gesto o un dono sono sempre graditi soprattutto se a sorpresa per dimostrare un minimo di fantasia o comunque di intraprendenza, ecco quindi le prime cinque soluzioni low-cost che potrebbero essere gradite:



1- Al primo posto secondo molti sondaggi c’è una cena romantica, che sarebbe il dono preferito dal 75% delle donne interpellate. Ancora più gradita sarebbe se cucinata con amore dal fidanzato o dal marito.

san valentino

2. In seconda posizione un completo di lingerie

3. In terza posizione c’è anche il semplice ma sempre gradito mazzo di fiori (o una piccola pianta da interno)

san valentino

4. Una donna su quattro si accontenta anche di una scatola di cioccolatini. (ma noi ve la consigliamo solamente proprio come ultima chance se siete «alla frutta»)

Per le donne invece, l’impresa è all’apparenza più semplice perchè solitamente gli uomini hanno meno aspettative e sono meno propensi a festeggiare la ricorrenza.

1. Se sono amanti della tecnologia qualche gadget curioso può essere un’idea da non sottovalutare.

2. Una cena romantica cucinata in casa, che può rappresentare una coccola alla fine di una giornata di lavoro.

Per entrambi se si ha a disposizione un po’ di tempo in più e qualche disponibilità economica maggiore si potrebbe pensare anche alle terme, bastano due/tre ore. In Lombardia ci sono tante possibilità. Clicca qui.

Se no voi venisse in mente nulla, all’ultimo minuto potreste trovare qualche proposta e occasione anche qui.

C’è anche qualche proposta culturale per chi vuole unire alla ricorrenza anche un po’ di «cibo per la mente e per lo spirito». Alla Gamec dove è in corso la mostra su Raffaello, è stata organizzata una giornata dedicata all’amore con ingressi agevolati per le coppie e visite guidate a tema. Per tutte le info clicca qui.

Oppure una cena in maschera con delitto al Castello di Grumello.

