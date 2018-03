Il ricordo di Astori in tutta Bergamo

Lo striscione della Curva a Villa d’Almè La Curva Nord dell’Atalanta rende omaggio a Davide Astori con uno striscione nero azzurro a Villa d’Almè.

Non solo San Pellegrino: in tutta la Bergamasca in queste ore si moltiplicano i segnali di stima e affetto per Davide Astori. Non poteva mancare quello della Curva Nord dell’Atalanta. Uno striscione appeso alla rotonda di Villa d’Almè, con i colori nero azzurri dell’Atalanta, e una scritta: «Ciao Davide, Bergamo ti rende onore». Un altro striscione della Curva all’uscita dell’autostrada con un semplice «Ciao Davide».

