Studi sulla montagna, dal Cai Bergamo

un premio in ricordo di Mario Merelli Sarà istituito per gli studenti universitari residenti a Bergamo che presenteranno ricerche sui temi della montagna.

Un premio di studio annuale per gli studenti universitari residenti a Bergamo in memoria di Mario Merelli, il grande alpinista di Lizzola morto poco più di sei anni fa. Il premio di studio per le ricerche dedicate alla montagna verrà presentato nel pomeriggio di sabato 24 marzo al Palamonti in occasione dell’assemblea dei soci del Cai di Bergamo.

