«Il rigore non c’era, ma niente rammarico» Gasperini elogia la sua Atalanta

Gasperini elogia la sua Atalanta Il tecnico soddisfatto del doppio match disputato contro i campioni d’Italia. Ora bisogna pensare al campionato, le ultime 13 gare sono tutte delle finali.

«Siamo convinti che il rigore fischiato in favore della Juve non c’era. Loro sono molto forti: per noi era difficile ma li abbiamo impegnati parecchio. Gli episodi hanno girato male. All’andata abbiamo sbagliato un rigore; oggi ci è stato fischiato contro un penalty in un’azione dove mi è sembra che non ci sia niente». Così, al termine di Juve-Atalanta, ai microfoni di RaiSport, il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini. «Non abbiamo rammarichi: siamo arrivati in semifinale di Tim Cup e siamo soddisfatti. Abbiamo fatto due grandi partite, contro due grandi squadre, sia in Coppa Italia che in Europa League e siamo andati in entrambe le occasioni a un passo dal grande colpo. La Juve è fortissima ma noi, ripeto, ci siamo andati vicini. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per come hanno affrontato la gara di oggi. Gomez? È stato un po' sfortunato: la palla di oggi ha preso un po' troppo giro. È un periodo così ma spero che cambierà presto. Domenica abbiamo una gara importantissima contro la Sampdoria: ci tuffiamo sul campionato. Sarà una grande lotta per conquistare un posto nella prossima Europa League», ha aggiunto Gasperini. «Ci attendono 13 finali: dobbiamo leccarci le ferite e recuperare le energie il più in fretta possibile», ha concluso l’allenatore dei bergamaschi.

