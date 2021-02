Il rito delle Ceneri in Cattedrale apre il cammino della Quaresima - Foto

(Foto by Colleoni)

apre il cammino della Quaresima - Foto Bergamo, mercoledì 17 febbraio il vescovo Francesco Beschi ha presieduto in Cattedrale la Messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri.

Il cammino della Quaresima è iniziato. Mercoledì 17 febbraio alle 20,30 in Cattedrale il vescovo Francesco Beschi ha presieduto la Messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri sul capo dei fedeli e degli altri sacerdoti concelebranti. Per vivere anche questo momento nel rispetto delle norme anti Covid gli ingressi nella Cattedrale sono stati contingentati. «La pandemia – ha detto monsignor Beschi – ci ha imposto la Quaresima esistenziale, fatta di digiuno dalle nostre abitudini, in cui sono anche fiorite la preghiera e la carità nella forma della solidarietà. La Quaresima cristiana, con il rito delle Ceneri, è una scelta libera che oggi compiamo accogliendo l’invito a tornare a Dio».

La Messa in Cattedrale: ingressi contingentati per il rispetto delle norme anti Covid

La Quaresima è uno dei tempi forti dell’anno liturgico. Dura quaranta giorni e prepara alla Pasqua di Risurrezione e rimanda al tempo dei quaranta giorni vissuti da Gesù Cristo nel deserto dopo il suo Battesimo al fiume Giordano e prima del suo ministero pubblico. La Quaresima termina con la Veglia pasquale del Sabato Santo, preceduta dalla Settimana Santa.

