Il sabato e la domenica riparte il servizio della Funicolare di Città

il servizio della Funicolare di Città Riapertura al pubblico nel fine settimana, a partire da sabato 8 agosto. Dal 6 agosto aumentano le capienze: 30 passeggeri sulle carrozze di città e 33 sulla Funicolare di San Vigilio.

Atb comunica che a partire da giovedì 6 agosto aumentano le capienze delle Funicolari di Città e di San Vigilio con conseguente riapertura al pubblico della Funicolare di Città nel fine settimana, a partire da sabato 8 agosto 2020. Il servizio dell’impianto a fune cittadino era stato sospeso durante la quarantena, riattivato il 13 giugno scorso e successivamente sospeso il 27 giugno nelle giornate con maggiore affluenza, il sabato e la domenica.

La disposizione era stata adottata a fronte della considerevole diminuzione dei posti di viaggio disponibili indicati dalle Autorità (10 passeggeri per viaggio, 5 per scompartimento), per evitare gli assembramenti e gli affollamenti registrati durante i fine settimana di giugno, causati dall’alta concentrazione di persone in coda nei piazzali delle stazioni inferiori e superiori della Funicolare di Città.

I recenti provvedimenti disposti dalle Autorità competenti autorizzano ora l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi per i mezzi pubblici metropolitani, autofilotranviari e funiviari: nello specifico 30 passeggeri per viaggio sulla Funicolare di Città (10 seduti e 20 in piedi) e 33 sulla Funicolare di San Vigilio (11 seduti e 22 in piedi).

Per accedere alla Funicolare di Città i passeggeri dovranno attenersi alle indicazioni sui comportamenti di viaggio in conformità alle recenti disposizioni indicate dalle Autorità: accesso subordinato alla misurazione della temperatura corporea e obbligo di indossare la mascherina sui mezzi.

La regolare disinfezione delle funicolari viene eseguita secondo il piano straordinario di intervento già attivo a bordo di autobus, tram e uffici aperti al pubblico. Alle stazioni inferiori e superiori della Funicolare sono inoltre disponibili dispenser touchless con gel disinfettante per l’igienizzazione delle mani.

Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo.

- Assistenza clienti: tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]

- Biglietteria: da lunedì a sabato dalle 7.20 alle 19.15; la domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

