Il saluto dell’Atalanta ai tifosi Giovedì sera al Gewiss Stadium

Il saluto dell’Atalanta ai tifosi

Come vuole la tradizione di inizio stagione, l’Atalanta saluterà i suoi tifosi al Gewiss Stadium. L’evento è in programma giovedì prossimo 25 luglio, con inizio alle 20,30. I settori dello stadio a disposizione dei tifosi nerazzurri saranno la Curva Morosini e il Settore ospiti sino ad esaurimento posti. I settori saranno aperti a partire dalle 19. Per i tifosi sarà inoltre l’occasione per vedere dall’interno e di persona il progress dei lavori al Gewiss Stadium.

