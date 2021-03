Il Santo Rosario con il Vescovo

mercoledì sera in diretta su Bergamo Tv Mercoledì 17 marzo nella basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta, alle 21, il vescovo Francesco Beschi presiede il Santo Rosario per le persone che stanno soffrendo e tutti coloro che, nei diversi ambiti della società, sono impegnati nella lotta al virus e nella cura reciproca. La diretta su Bergamo Tv e TV2000.

Mercoledì 17 marzo nella basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta, alle 21, il Vescovo Francesco Beschi presiede il Santo Rosario. La preghiera sarà trasmessa in diretta sia da BergamoTv (canale digitale terrestre 17), sia da TV2000 (canale 28). Oltre a ricordare i tanti defunti bergamaschi per la pandemia, con la recita del Rosario il Vescovo desidera affidare al Signore la situazione che ancora stiamo vivendo, le persone che stanno soffrendo e tutti coloro che, nei diversi ambiti della società, sono impegnati nella lotta al virus e nella cura e nella tutela reciproca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA