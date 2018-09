Il sole è tornato, salgono le temperature

Nuova settimana all’insegna del sereno Come previsto, dopo il maltempo del weeekend appena terminato, è previsto sulla Bergamasco un miglioramento generale delle condizioni meteo, con cielo poco nuvoloso solo nella prima parte della giornata.

Martedì il bel tempo sarà più evidente su tutto il territorio, con aumento della temperatura, così come mercoledì. Dopo l’ennesimo «colpo atlantico», cioè le fredde perturbazioni del Nord che ci hanno raggiunto, potremmo godere, di un paio di giornate soleggiate, giusto per ricordarci che l’estate non è finita. Questo mentre nel centro Italia il maltempo ha causato nubifragi e allagamenti con forti grandinate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA