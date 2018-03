Il «top gun» bergamasco Magnani

«Vi spiego cosa è un bang sonico» Per 21 anni nell’Aeronautica militare, il top gun Roberto Magnani spiega come si vive il bang sonico nell’abitacolo degli aerei supersonici. Lo stesso che giovedì ha messo in allarme il Nord Italia e in particolare la Bergamasca

Questione di meno di una frazione di secondo ma tanto basta, con il boato che provoca, a mettere in allerta un’intera regione, come è successo giovedì 22 marzo. Loro però, nell’abitacolo degli aerei supersonici che pilotano, quel «bang sonico» non lo sentono nemmeno. Parola del top gun Roberto Magnani, attualmente docente di navigazione all’Istituto Aeronautico di Bergamo, per 21 anni nell’Aeronautica Militare.

