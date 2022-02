«Il tumore, poi il trapianto e la dialisi: senza il Negri oggi non sarei qui»

Oggi Giusy ha 37 anni, si è sposata, e vive a Ferrara una vita pressoché normale; l’insufficienza renale cronica causata dalla sua malattia è mantenuta sotto controllo dai farmaci. Nel frattempo, alla fine del 2012, è stata sottoposta a un trapianto di rene donatole dalla mamma . «È stata la caparbietà dei medici, che hanno voluto capire il perché di un peggioramento improvviso del mio quadro clinico, nel 2009, ad avermi salvato la vita – dice ancora Giusy Casertano –. In appena due settimane sono andata in blocco renale; non avrei avuto possibilità di sopravvivere, se non avessero individuato quel tumore così in fretta. Tempo dopo mi hanno detto che solo in un caso su cento questo tipo di malattie è in grado di interessare anche altri organi».

Laboratori dell’istituto «Mario Negri»

(Foto di Sergio Cotti)

Rimosso il tumore, Giusy Casertano si è sottoposta a dialisi ancora per tre anni e mezzo, «una prigione in cui ho visto morire tante persone – dice – e che non auguro a nessuno di provare». Dopo il trapianto Giusy Casertano entra in contatto con il «Mario Negri» e con il centro Daccò di Ranica nato nel 1992, 30 anni fa: «Sono orgogliosa di dare a questi ricercatori il mio contributo come persona trapiantata per compiere studi in grado di trovare nuove terapie per proteggere gli organi. L’Istituto Negri è importante per chi come me soffre di malattie immuno-degenerative ed è povero di difese immunitarie; i loro studi cercano di realizzare cose importantissime per affrontare i trapianti senza il bisogno dei farmaci. La ricerca deve essere sostenuta sempre».