Il vescovo Beschi in Cattedrale: «I Santi ispirano la nostra vita al bene»

«Il nostro sguardo è spesso oscurato dal male che ci circonda. I Santi ci invitano ad accorgerci della moltitudine incalcolabile di bene che esiste e che a volte si rivela in piccoli segni. I Santi ispirano la nostra vita e ci dicono che la santità è la nostra chiamata, il nostro destino». È un passaggio dell’omelia che il vescovo Francesco Beschi ha pronunciato durante la Messa che ha presieduto in mattinata nella Cattedrale in Città Alta.