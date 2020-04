«Vorrei che ognuno di noi potesse trovare la Resurrezione, anche nel dolore» Le parole del vescovo Francesco Beschi durante la celebrazione Pasquale trasmessa da Bergamo Tv alle 10.30 di domenica 12 aprile.

La Chiesa celebra la Pasqua a porte chiuse senza la presenza dei fedeli, come lo è stato in tutto il Tempo della Quaresima. Dopo la Messa del Giovedì Santo e l’ Azione liturgica del Venerdì Santo nella chiesa dell’ ospedale, la Messa di Pasqua presieduta dal vescovo Francesco Beschi nella cattedrale è stata trasmessa dalle 10.30 da Bergamo Tv .

«L a Risurrezione è come la primizia della primavera che vediamo sbocciare - ha detto il vescovo. In questo tempo di prova assistiamo a primizie che investono la nostra vita: uscire dalla terapia intensiva, poter fare a meno dell’ossigeno, riconoscere un gesto d’affetto. Nella nostra vita travolgente facevamo fatica ad accorgerci delle cose che ci annunciano una vita nuova. Oggi vediamo splendere quel piccolo tesoro che c’è in ogni persona incontriamo».

vescovo in cattedrale Yuri Colleoni

(Foto by Roberto Vitali)

Alla fine il Vicario generale monsignor Davide Pelucchi ha ringraziato il vescovo per la vicinanza concreta espressa ai sacerdoti, alle famiglie, ai malati, alle persone sole, a chi si occupa della cura, leggendo una lettera a nome dei preti della diocesi.

