Il vescovo tra i malati dell’ospedale: «Nella cura l’amore di Dio». Domenica la processione e la Messa in Cattedrale

Domenica delle Palme. Sabato 1° aprile il vescovo Francesco Beschi ha incontrato i pazienti dell’ospedale Papa Giovanni, dove ha presieduto la Messa delle Palme: «Qui ricordiamo le persone provate dalla sofferenza, ma anche tutti coloro che mostrano l’amore di Dio nella cura». Domenica 2 aprile, alle 10, nella chiesa del Carmine in Città Alta la benedizione delle palme, poi la processione e la Messa solenne in Cattedrale.

Nel pomeriggio di sabato 1° aprile il vescovo Francesco Beschi ha incontrato i pazienti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ha presieduto la Messa delle Palme per loro, per i parenti, per il personale medico-infermieristico e i responsabili della struttura. Sono iniziate così le celebrazioni della Settima Santa, in un luogo che il vescovo ha definito «una casa che accoglie coloro che stanno soffrendo, curati con l’impegno di tutto il personale che opera nella struttura, a cui va la riconoscenza non solo mia, ma di tutta la comunità».

«Avvicinandosi alle parsone ammalate – ha detto monsignor Beschi durante l’omelia nella chiesa dell’ospedale – si pensa alla condivisione della sofferenza con il Crocifisso, ma anche chi si prende cura, i familiari, i professionisti, l’organizzazione, sono un Crocifisso, perché la cura costa tanto amore. Qui ricordiamo le persone provate dalla sofferenza, ma anche tutti coloro che mostrano l’amore di Dio nella cura». Al termine della Messa i bambini della pediatria hanno donato al vescovo un coloratissimo biglietto e un vaso di fiori. Un altro dono è stato consegnato dalla direttrice generale del «Papa Giovanni», Maria Beatrice Stasi: il libro dei pensieri esposto in ospedale nel periodo dell’allestimento del Presepe. «Raccoglie – ha evidenziato Stasi – messaggi di speranza, di auguri per la salute non solo propria ma anche pensando al bene nel modo, lasciati da quanti sono stati in ospedale. È un regalo simbolico, ma di denso significato».

Settimana Santa, le celebrazioni

Domenica 2 aprile, Domenica delle Palme, prende il via la Settimana Santa. L’appuntamento dei fedeli è alle 10 nella chiesa del Carmine, dove il vescovo Francesco Beschi benedirà le palme. Quindi, processione verso la Cattedrale per la Concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo.

Con il Giovedì Santo 6 aprile si apre il Triduo pasquale, cuore della fede cristiana. Alle 9,30 in Cattedrale, il vescovo presiede la Messa crismale concelebrata dal clero diocesano (trasmessa in diretta da BergamoTv) con la rinnovazione delle promesse sacerdotali, la benedizione degli oli santi e il ricordo degli anniversari significativi di ordinazione sacerdotale (70°, 65°, 60°, 50° e 25°). La sera alle 21, in Cattedrale, monsignor Beschi presiede la Messa nella Cena del Signore.

Il giorno successivo è il Venerdì Santo 7 aprile: alle 8,45 in Cattedrale, il vescovo Beschi presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore. Nella stessa giornata, dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale delle Grazie, il vescovo interviene al momento di preghiera per i lavoratori proposto da Acli Bergamo. Il Sabato Santo 8 aprile è la vigilia di Pasqua: in Cattedrale, alle 8,45 il vescovo presiede la Liturgia delle Ore, mentre alle 21 presiede la solenne Veglia pasquale.

Domenica 9 aprile è la solennità della Pasqua, che fa memoria della Risurrezione di Gesù Cristo. Alle 10,30 in Cattedrale, il vescovo presiede una solenne Concelebrazione eucaristica. Alle 17, sempre in Cattedrale, il vescovo presiede i Vespri solenni.