Il vescovo: «Un rosario per la salute»

Lunedì la preghiera in Santa Caterina Un rosario «per la salute del nostro popolo». L’ha annunciato domenica mattina 8 marzo il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi alla termine della celebrazione della Messa in Cattedrale (trasmetta in diretta da Bergamo Tv e sui canali social).

Lunedì pomeriggio 9 marzo, alle 17,30, nel Santuario dell’Addolorata in Santa Caterina, «pregherò un Santo Rosario per la salute del nostro popolo - ha detto il vescovo Francesco -, per i malati, per gli operatori sanitari e per le autorità preposte alla tutela della nostra salute. Sarà un momento speciale di preghiera che rivolgerò alla Vergine» cui tutti ci affidiamo nel momento della prova. Anche il Santo Rosario sarà trasmesso in diretta da Bergamo Tv, dal sito de L’Eco di Bergamo e dai canali social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA