Il video della Montelungo «segreta»

Alla scoperta dei resti sotto la caserma Alla scoperta della caserma Montelungo «segreta» grazie al servizio realizzato da BergamoTV che è riuscita a mostrare alcune immagini in anteprima dei lavori nel cantiere.

I resti di un forno del pane, di una lavanderia, di cortili, depositi e cantine ma anche di un ossario sono venuti alla luce durante i lavori di demolizione della Montelungo. BergamoTV ha realizzato un servizio con immagini in anteprima all’interno del cantiere della futura residenza universitaria che ospiterà circa 300 studenti. Antonio Gonnella, che segue i lavori per lo studio Barozzi Veiga, mostra le scoperte fatte durante la bonifica. Memorie del passato rinvenute sotto il grande piazzale, nella parte nord compresa tra vicolo San Giovanni e via delle Muraine. Reperti riconducibili ai Conventi delle Orfane, delle Redente e delle Suore francescane.

Tratti di fondamenta e muretti alti una trentina di centimetri sono ben visibili alle spalle del portone di ingresso della Montelungo. Ci sono voluti due mesi per riportare alla luce i reperti e compiere un minuzioso lavoro di pulitura. La consapevolezza che lì sotto non ci fossero resti di peso c’era. E gli scavi l’hanno confermato. Quel che è venuto alla luce testimonia, comunque, una pagina importante della storia di Bergamo. In quell’area sorgevano istituti religiosi femminili che accoglievano orfane e donne tolte dalla strada e alle quali veniva insegnato un mestiere. Un luogo di riscatto, caratterizzato da piccole chiese, orti e giardini. I reperti, prima di essere rimossi, sono stati documentati attraverso un rilievo in 3d fatto con il laser scanner. Una porzione emersa in sede di scavo – le fondamenta dell’abside della chiesa di un convento – sarà mantenuta in sito per possibili integrazioni.

IL VIDEO DI BERGAMOTV

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA