(Foto by Magni Paolo Foto)

Serie A TIM 2019-20 giornata 11 atalanta - caglairi espulsione ilicic josip (Foto by Magni Paolo Foto)

Ilicic, respinto il ricorso. Con la Juve sarà ancora squalificato

La Corte sportiva d’appello nazionale della Federcalcio ha respinto, dopo la discussione, il ricorso presentato dall’Atalanta contro la squalifica per due giornate inflitta a Ilicic per via dell’espulsione rimediata nella partita contro il Cagliari. Dunque l’Atalanta dovrà fare a meno del giocatore - che contro la Sampdoria aveva scontato la prima delle due giornate di squalifica - anche sabato, nella partita interna contro la Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA