Immacolata, prevista neve: 30cm in montagna e (forse) una spruzzata anche in pianura Nuova perturbazione al Nord con abbassamento delle temperature e precipitazioni nevose possibili anche in città. Le previsioni di 3bmeteo.com

Le ultime proiezioni continuano a confermare l’arrivo della neve in pianura per il giorno dell’8 dicembre su parte del Nord. Il cuscino di aria fredda che si formerà durante la notte tra il 7 e l’8 soprattutto al Nordovest grazie ai cieli sereni, riuscirà a quanto pare a reggere fino all’arrivo del fronte atlantico, tanto da garantire una colonna d’aria verticale sempre al di sotto o intorno allo zero anche quando inizieranno le precipitazioni. Precipitazioni che dunque potranno essere nevose fino in pianura, nella nostra provincia sarebbero attesi circa 30 centimetri in montagna e qualche centimetro anche in pianura .

Essenzialmente al Nordovest ma non soltanto in Piemonte, localmente anche sulla Liguria nella zona di Genova per il trabocco dell’aria fredda da nord richiamata dal minimo sul Mar Ligure, poi sulla Lombardia e l’Emilia soprattutto il Piacentino e il Parmense occidentale. Più si andrà verso est e maggiore sarà la possibilità che l’ingresso delle correnti meridionali relative alla bassa pressione spazzi via il freddo dalle quote inferiori favorendo un rialzo della quota neve.

Finché reggerà il cuscino perché poi con la traslazione del minimo dal Ligure verso levante entrerà altra aria fredda a dargli manforte. Potrebbe dunque reggere anche per la giornata del 9 anche se saranno determinanti i fattori locali su cui per ora, preferiamo non esprimerci. Sul resto della penisola il riscaldamento indotto dall’arrivo dei venti meridionali sarebbe deleterio per la quota neve che salirebbe al Centro fino a oltre 1400m tra Lazio e Abruzzo e fino in alta montagna al Sud.

