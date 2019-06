Imu, il conto è salato: 40 milioni di euro

Ma da quest’anno si può pagare on line I 35 mila contribuenti residenti in città dovranno pagare l’imposta sugli immobili entro il 17 giugno.

L’Imu si paga on line. La novità arriva a Bergamo con il pagamento dell’acconto sull’imposta municipale unica, la vecchia Ici. La data si sta avvicinando: lunedì 17 giugno è la scadenza fissata a livello nazionale per il versamento della rata. E quest’anno, consolazione per il contribuente, lo si potrà fare direttamente da casa, collegandosi al sito www.comune.bergamo.it.

Sono 34.800 i cittadini interessati dall’imposta perché proprietari di immobili nel Comune di Bergamo, circa il 30% della popolazione, per un gettito complessivo annuale di circa 40,3 milioni di euro, una spesa pro capite calcolata in 1.385 euro. Ma torniamo alla novità, il pagamento on line, su cui ha lavorato l’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni durante lo scorso mandato. Il servizio è gestito dalla società Advanced systems, che ha implementato uno strumento già operativo sul sito di Palafrizzoni, «Linkmate». Il «tool» informatico si limitava a generare il modello F24, ora è stato potenziato e consente di procedere con il pagamento tramite carta di credito.

