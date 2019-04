In 3mila al corteo del 25 aprile

Bergamo, la celebrazione - Foto e Video In migliaia alle celebrazioni per la festa della Liberazione a Bergamo, un lungo serpentone ha attraversato il centro cittadino dal piazzale della stazione fino a piazza Vittorio Veneto.

Dopo le celebrazioni ufficiali con la deposizione delle corone di alloro alle lapidi che ricordano i Caduti per la Libertà, i Caduti nei Campi di Concentramento e al monumento ai Caduti della Divisione Legnano e dell’Esercito di Liberazione Italiano 1943-1945 in Rocca. Poi alle 9 si è svolta la S. Messa in cimitero e alle 10.00 dal piazzale della stazione è partita la manifestazione che attraverso via Papa Giovanni, Camozzi, Pignolo e via Tasso è poi arrivata in Piazza Vittorio Veneto dove si sono svolti i discorsi delle autorità e l’omaggio al monumento al Partigiano. Guarda le foto e i video della giornata.

