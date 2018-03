In arrivo 40 poliziotti a Bergamo

I primi a giorni, gli altri in 11 mesi Quaranta uomini in più in questura a Bergamo. Attualmente in via Noli il personale è formato da 270 poliziotti, ai quali si aggiungono i 35 in servizio al commissariato di Treviglio, oltre ai comparti speciali.

I primi quattro arriveranno già nei prossimi giorni e saranno sicuramente operativi entro la fine di aprile. E altrettanti varcheranno le porte della questura di via Noli entro ottobre e ulteriori quattro entro novembre. Ma il saldo si avrà entro febbraio 2019, con l’arrivo di 28 nuovi poliziotti al servizio della città. Per un totale, entro undici mesi, di ben 40 uomini in più che andranno a rafforzare in maniera significativa la polizia di Stato a Bergamo e provincia.

Scopri su L’Eco i risvolti bergamaschi del «Piano del potenziamento 2018/19» definito dal Dipartimento di pubblica sicurezza e che prevede, a livello nazionale, l’«immissione sul territorio» – così si chiama – di oltre 7 mila nuovi uomini, tra polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA