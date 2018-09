In camera aveva ben 15 chili di hashish

Comun Nuovo, arrestato 34enne L’uomo,che gestisce un negozio di canapa legale a Stezzano, arrotondava lo stipendio spacciando ingenti quantitativi di droga illegale a casa.

Lo stavano tenendo d’occhio da tempo, i carabinieri per diverse segnalazioni che erano arrivate circa un sospetto e continuo andirivieni di ragazzini da casa sua. Dopo alcune indagini i militari del Radiomobile di Bergamo lo hanno fermato venerdì sera in flagranza di reato. Nel marsupio aveva seicento grammi di hashish diviso in dosi che stava per vendere un giovane.

Il 34 enne residente a Comn Nuovo è stato fermato e nella successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 15 chilogrammi di hashish, tre di marijuana, trenta grammi di cocaina, funghi allucinogeni, oltre a 1700 euro in contanti, due bilancini di precisione e buste di diverse dimensioni. La merce sul mercato avrebbe fruttato oltre cinquantamila euro.

L’uomo è titolare di un negozio di canapa legale a Stezzano, ed alle spalle aveva già una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti.

