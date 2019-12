In campo da 20 anni per i malati

L’associazione Ibis in festa con il vescovo Sabato 15 dicembre la Messa con il vescovo Francesco Beschi per i 20 anni di attività dell’associazione che si occupa di malati di sclerosi laterale amiotrofica e con malattie rare.

L’Associazione Ibis per la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie rare onlus celebra il 20° anno di vita. L’anniversario sarà festeggiato sabato 15 dicembre al Villaggio Gabrieli a Bergamo con l’intervento del vescovo Francesco Beschi, che presiederà la Messa. L’associazione, che ha sede in via Borgo Palazzo 130, è stata infatti costituita il 26 marzo 1999, con l’obiettivo di organizzare una struttura operativa sul territorio a disposizione di tutti coloro (pazienti, familiari, amici, volontari, operatori sociosanitari) che sono coinvolti nelle problematiche relative alla malattia.

L’Ibis – che ha come motto «Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo» – svolge diverse attività, per esempio la gestione dei contatti ufficiali con istituzioni pubbliche e private (convenzione con l’ospedale Papa Giovanni, trasporto pazienti, finanziamento di un programma specifico di cure, supporto di progetti di ricerca). Poi il servizio di supporto sempre con il Papa Giovanni e il magazzino di materiale sanitario di consumo e ausili, nonché la cura di eventi per raccolte di fondi o campagne di sensibilizzazione.

L’associazione (segreteria telefonica 24 ore, 035-210425, info@associazioneibis.it) è anche sbarcata su Internet nel sito www.associazioneibis.it. «Il nome Ibis – raccontano all’associazione – deriva da quello di un uccello sacro a un dio dell’antico Egitto. Era dotato di singolare sapienza, il suo apparire annunciava la crescita del Nilo. Viene nominato anche nel libro di Giobbe come uno degli animali in cui si manifesta la potenza divina». Questo il programma di sabato 15 dicembre al Villaggio Gabrieli: alle 15 Messa presieduta dal vescovo Beschi, seguiranno un momento di condivisione, il mercatino e la lotteria.

