In Città Alta ora c’è il giornaliero

Parcheggio a 18 euro per 24 ore Ora è possibile acquistare la nuova sosta giornaliera in Città Alta: costa 18 euro.

La nuova tariffa, al costo di 18 euro al giorno, consente di parcheggiare l’automobile per 24 ore consecutive su strisce blu ed è acquistabile presso i parcometri dislocati nel tratto compreso fra via della Fara e viale delle Mura, fino all’angolo con vicolo Santa Grata.

Inoltre, sugli stessi parcometri, la nuova regolamentazione comunale uniforma a 4 ore la sosta massima consentita.Contestualmente all’introduzione del biglietto giornaliero tutti i parcometri di Città Alta, compresi quelli posizionati in Colle Aperto, sono stati attrezzati da Atb, per conto di Bergamo Parcheggi, al pagamento della sosta con carte e bancomat e all’inserimento obbligatorio del numero di targa, come già avviene sulla rete dei parcometri cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA