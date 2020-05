Bergamo: 11.671 positivi, +49 in 24 ore

Lombardia, ancora 94 decessi Diminuiscono di un terzo in un mese i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia. Segui qui i dati della Lombardia.

Con l’assessore Martina Cambiaghi tutte le novità della giornata di venerdì 8 maggio con i dati regionali e provinciali del coronavirus in Lombardia. Online è stato pubblicato un video con il governatore Attilio Fontana che si rivolge ai cittadini pensando al primo weekend della Fase 2: «Raccomando di rispettare le regole e le misure di sicurezza - ha detto Fontana -. Si pensi che il 18 maggio, se i dati continueranno a scendere, ridurremo le limitazioni».

Intanto sono 609 i nuovi casi accertati di coronavirus in Lombardia per un totale di 80.723 ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati venerdì 8 maggio. Si tratta quindi di un dato inferiore a quello degli ultimi giorni.

I decessi sono arrivati a 14.939 (+94), i ricoverati nei reparti normali a 5.703 (in diminuzione di 146) mentre il numero di ricoverati in terapia intensiva è sceso a 400 (-80 rispetto a giovedì). I tamponi effettuati sono stati 10.993 per un totale di 466.287.

Dati perlopiù stabili quelli sui nuovi contagiati nelle province lombarde. A Milano e provincia sono stati 201 i nuovi casi positivi per un totale di 21094 (giovedì +182) mentre in città 101, totale 8867 (giovedì +86). In media con i giorni scorsi anche Bergamo con + 49 per un totale di 11.671 (giovedì +35) mentre in calo netto Brescia: +69 per un totale di 13.460 (giovedì erano + 124).

Gli altri dati

Como (giovedì 39), 16 a Cremona (ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati venerdì) contro i 27 di giovedì. A Lecco i contagiati sono 29 (giovedì 38), a Lodi 18 (giovedì 48), a Mantova 16 (giovedì 4), a Pavia 52 (giovedì 31).

© RIPRODUZIONE RISERVATA